Сегодня 13:20
Спортсменку-зрадницю Лискун та її тренерку позбавлено президентської стипендії

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентських стипендій стрибунку у воду Софію Лискун та її тренерку Олександру Сендзюк.

Як повідомляє Чемпіон, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Раніше федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.

Нагадаємо, спортсменка ухвалила рішення змінити українське громадянство на російське.

