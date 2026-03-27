Сегодня 09:53
Україна програла Швеції та не їде на чемпіонат світу з футболу до США

26 березня збірна України провела ключовий матч півфіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти команди Швеції.

Українська команда зазнала розгромної поразки – 1:3. Хет-трик за скандинавів оформив Віктор Дьокереш. За Україну перший гол забив Пономаренко.

Зустріч пройшла в іспанській Валенсії на стадіоні «Сьюдад де Валенсія».

У фіналі відбору команда Швеції зіграє проти Польщі. Україна втратила всі шанси на мундіаль.

ЧС-2026. Плей-оф відбору, півфінал.

Україна – Швеція – 1:3Гол: Пономаренко, 90+1 – Віктор Дьокереш, 6, 52, 72 (п)

