Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:42
Просмотров: 129

Українські спортсменки вибороли бронзові медалі на чемпіонаті Європи з бадмінтону

На чемпіонаті Європи з бадмінтону в Іспанії українки вибороли «бронзу».

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

«Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули бронзу у парній категорії на континентальній першості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чемпіонат проходить в Уельві (Іспанія).

Ця нагорода стала першою в історії українського бадмінтону на ЧЄ серед дорослих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 