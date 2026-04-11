Українські спортсменки вибороли бронзові медалі на чемпіонаті Європи з бадмінтону

На чемпіонаті Європи з бадмінтону в Іспанії українки вибороли «бронзу».

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

«Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули бронзу у парній категорії на континентальній першості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чемпіонат проходить в Уельві (Іспанія).

Ця нагорода стала першою в історії українського бадмінтону на ЧЄ серед дорослих.

