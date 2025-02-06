15 млрд грн за втрачене житло

15 млрд грн Уряд спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії рф домівки, — прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Завдяки зазначеному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім. Кошти надаватимуть за програмою "єВідновлення".

Перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надійшли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО", — повідомив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/znua_live/188597

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