Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:28
Просмотров: 69

26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно прекратил свое существование

26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно прекратил свое существование

Момент, вошедший в историю как триумф свободы.

Его роспуск положил конец режиму, основанному на репрессиях, цензуре, политическом терроре, геноцидном голоде, массовых депортациях и систематическом стирании личности, среди прочих преступлений.

Падение СССР открыло странам путь к возвращению своего суверенитета и восстановлению своего будущего на свободе, а не на страхе.

Но москва никогда не отказывалась от своих имперских амбиций. Он рассматривает СССР не как ужасное прошлое, которое осталось позади, а как образец будущего – авторитарно, репрессивное, построенное на жестокости и наказании.

Мы никогда не должны этого допускать. Надо положить конец агрессии и империализму россии раз и навсегда.

Джерело: https://www.facebook.com/MFAUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міненерго прокоментувало заяву рф щодо "ліцензування" енергоблока ЗАЕС
Сегодня 07:12    13
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно
Сегодня 07:05    23
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії
Сегодня 07:03    30
росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі «Кричев» на сході Білорусі
Сегодня 06:54    47
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають нищівних ударів по ворогу (ВІДЕО)
Сегодня 06:45    61
Вартість міжнародних угод вимірюється не їхнім текстом, а наслідками
Сегодня 06:36    89
Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом у США зупиниться у Канаді, де проведе онлайн-розмову з лідерами Європи
Сегодня 06:19    76
"Укренерго" повідомило про наслідки російської атаки для енергетики
Сегодня 06:10    95
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    92
Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення
27.12.2025 16:26    130
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 