26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно прекратил свое существование

Момент, вошедший в историю как триумф свободы.

Его роспуск положил конец режиму, основанному на репрессиях, цензуре, политическом терроре, геноцидном голоде, массовых депортациях и систематическом стирании личности, среди прочих преступлений.

Падение СССР открыло странам путь к возвращению своего суверенитета и восстановлению своего будущего на свободе, а не на страхе.

Но москва никогда не отказывалась от своих имперских амбиций. Он рассматривает СССР не как ужасное прошлое, которое осталось позади, а как образец будущего – авторитарно, репрессивное, построенное на жестокости и наказании.

Мы никогда не должны этого допускать. Надо положить конец агрессии и империализму россии раз и навсегда.

Джерело: https://www.facebook.com/MFAUkraine

