Факти про НАТО:

1. Розширення НАТО фактично знижує рівень військової загрози у всьому світі, оскільки за всю історію існування блоку жодна з його країн-учасниць не нападала на іншу країну-учасницю, а також не ставала жертвою нападу третьої країни (якщо не брати до уваги невеликі непорозуміння, такі як Фолклендська війна).

2. НАТО ніколи не нападало на мирні країни, а всі так звані "інтервенції НАТО" проводилися виключно проти режимів, які вже розпочали якусь війну (у тому числі громадянську), або відверто перетворилися на терористичні бази. (Виключення - Греція і Туреччина, обидва члени НАТО, воювали між собою за Кіпр у 1974.)

3. Коли Росія була слабкою у 90-х роках, НАТО не скористалося цим, щоб завдати їй удар у спину (на зразок Польщі у 1939 році або України у 2014 році).

Навпаки, блок укладав з РФ угоди про партнерство і співробітництво, а країни, що входили до його складу, надсилали до Росії гуманітарну допомогу. (При цьому одним із джерел такої допомоги був Сенатський резерв, створений у Західному Берліні після провалу його радянської блокади 1948-1949 років.)

4. НАТО не анексувало жодного квадратного метра чужої території.

5. НАТО ніколи нікого не примушувало до вступу до себе.

На відміну від Росії, яка розпочала гібридну війну проти України у відповідь на небажання останньої вступити до Митного союзу замість Європейського. При цьому сама Україна не мала навіть затвердженої дорожньої карти вступу до альянсу, а в її конституції аж до 2014 року був прямо закріплений позаблоковий статус.

Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, більша частина українців у 2013 році не бажала відступати від цього правила, тому всі заяви про необхідність російського вторгнення для запобігання готуваному вступу України до НАТО — просто суперечать дійсності.

6. НАТО ніколи нікого не утримувало у своєму складі силою.

Нічого подібного Угорщини - 1956 або Чехословаччини - 1968 жодна країна НАТО не зазнала.

Коли де Голль у 1966 році ставив питання про перебування його країни в альянсі, його дружно переконували залишитися, але нікому навіть не спало на думку ввести до Франції у кілька разів більше танків, ніж це зробив Гітлер у 1940 році (а в Чехословаччині у 1968 році саме це і сталося).

