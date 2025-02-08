55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури

"Санкції застосовані за такі дії, як проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться рф на території Криму з 2014 року, а також вивезенню культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв", – уточнив міністр.

Йдеться про три музеї на тимчасово окупованій території України, зареєстровані за законодавством росії. Це "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57135

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