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55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури

55 осіб та три музеї. Точицький прокоментував санкції проти росіян за знищення української культури

"Санкції застосовані за такі дії, як проведення незаконних археологічних розкопок, що ведуться рф на території Криму з 2014 року, а також вивезенню культурних цінностей з окупованих територій, зокрема з українських музеїв", – уточнив міністр.

Йдеться про три музеї на тимчасово окупованій території України, зареєстровані за законодавством росії. Це "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57135

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