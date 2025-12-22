Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 91

55 років тому, у грудні 1970 року, федеральний канцлер Німеччини Віллі Брандт під час візиту до Польщі встав на коліна перед памʼятником жертвам повстання у Варшавському гетто

55 років тому, у грудні 1970 року, федеральний канцлер Німеччини Віллі Брандт під час візиту до Польщі встав на коліна перед памʼятником жертвам повстання у Варшавському гетто

Це був шокуючий жест, до якого не був готовий буквально ніхто – ані гості, ані господарі. До цього часу жодний політик у світі такого відвертого каяття собі не дозволяв – принаймні у новітній історії. Німецьке суспільство по відношенню до жесту Брандта розкололося майже навпіл, і все ж таки більшість не підтримала цього вчинку федерального канцлера. Однак через два роки очолювані Брандтом соціал-демократи впевнено виграли парламентські вибори. Німецький народ, зрештою, визнав, що своїм несподіваним рішенням канцлер, який був переконаним антифашистом і після краху Гітлера повернувся до Німеччини у формі норвезької армії, врятував честь німців.

Менш відомою частиною того візиту було підписання Брандтом і польським премʼєром Юзефом Циранкевичем угоди, що визнавала нові кордони Польщі, встановлені після Другої світової війни. Так Брандт став першим повоєнним канцлером нової Німеччини, що відмовився від реваншизму і ностальгії за втраченими землями – хоча, на відміну від українських територій, на які сьогодні претендує росія, на цих землях до Другої світової війни дійсно мешкали німці. Але Брандт вважав, що майбутнє добросусідство є важливішим за історичну ностальгію. І це при тому, що на момент його домовленостей з поляками у ФРН і Польщі не було спільного кордону: він зʼявився тільки після зникнення з політичної мапи світу Німецької Демократичної Республіки. Тож можна сказати, що угода Брандта була документом, важливим не тільки для поляків, а й для майбутньої німецької єдності, навіть якщо тоді ніхто про неї й мріяти не міг.

Для мене особисто цей вчинок Брандта став своєрідними «воротами у Німеччину» – як у країну і як у цивілізацію. Я належу до народу знищеного. І ще мої бабусі здригалися, коли чули звуки німецької мови – що й не дивно для людей, які під час Голокосту втратили батьків і родичів в ярах України. Але сміливе рішення Брандта переконало мене – коли, звісно, я про нього дізнався – що німці, яким було соромно і які були готові боротися зі злом, існували завжди. Ба більше, що каяття за зло є можливим в Німеччині на державному рівні, а не просто під час розмови з випадковим знайомим.

Але сьогодні я думаю насамперед про те, чи може вчинок Брандта повторитися в російсько-українській війні. Чи побачимо ми колись російського президента, здатного встати на коліна у Бучі?

В мене є серйозні сумніви. російська суспільна і політична культура не визнає ані поразок, ані вибачень. Брандт прекрасно розумів, що його жест є наслідком не тільки політичної, а й моральної поразки Німеччини та злочинів, які були частиною цієї поразки. росіяни своїх поразок не помічають. Не те, щоб їх не було – але держава, суспільство, освіта, історична наука їх впевнено ігнорують. А якщо немає відчуття поразки – немає й каяття: за що просити вибачення вічному переможцю?

Окрім того, культ «благого зла» – також частина цієї культури. Іван Грозний перетворив московську державу на деградоване кубло репресій, але й досі сприймається як один із найвеличніших монархів. Туди ж – параноїк Петр І, який закопував сотні тисяч людей у болота Санкт-Петербурга, і, звичайно, Сталін. Ставлення до Сталіна – це взагалі якийсь дивовижний стокгольмський синдром. Людина, яка відправила на той світ десятки мільйонів росіян (ну й не росіян, звісно, також, але ми зараз про росіян), досі викликає захоплення. І не треба говорити, що це все пропаганда путіна. Навіть у радянські часи, коли влада обмежувала це захоплення, «прості люди» у приватному порядку могли вам розповісти, як чудово було за вождя.

Люди, які толерують зло, спрямоване проти них самих, не можуть зрозуміти необхідності вибачення за зло, завдане іншим. Тому Голодомор – так всюди ж був голод! Тому захоплення Криму – так він російський, а кримські татари – зрадники. Тому велика війна – треба було виконувати Мінські угоди. Тому Буча – інсценування і вистава. Варто нагадати, що саме так у росії десятиріччями говорили про Катинь, покладаючи відповідальність за сталінське рішення вбити польських офіцерів на німців – і тепер потихеньку повертаються до цієї версії.

росіяни не просять вибачення. Бо вибачаються тільки слабаки і лузери. Вони не вибачилися за жодний зі знищених ними цивільних літаків – навіть тоді, коли потрібно було виходити з клінчу в стосунках з Азербайджаном. Попросити вибачення було радше в інтересах путіна, але він і тут не піддався.

Так що ні, президента росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємося. В авторитарній росії такий президент просто не буде бачити за можливе «прогинатися», а в росії демократичній такого президента просто ніколи не оберуть. Справа ж не у путіні, а в суспільстві, яке його породило.

А далі вже вибір за українцями. Після війни – коли б не наступив фінал – ми можемо або співіснувати поруч із країною, яка вперто не буде бачити жахливих злочинів, скоєних проти українського народу, і навіть цими злочинами пишатися й романтизувати їх «як Афган». Або від цієї країни остаточно відгородитися й усвідомити, що будь-яке примирення можливе тільки після репарацій і каяття – і те не відразу.

Я майже не маю сумнівів, що більшість українців пристане на перший варіант. Але я б все ж таки рекомендував би другий.

Джерело: https://www.facebook.com/portnikov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Краматорський напрямок: короткий огляд того, чому окупантам не допомагають ані швидкі ноги, ані глибокі нори (ВІДЕО)
Сегодня 10:37    88
росіяни зустрічатимуть 2026 рік у режимі жорсткої економії та зростаючої соціальної втоми
Сегодня 09:52    92
У Румунії відкриють другий за розміром логістичний хаб для України
Сегодня 09:24    96
Какие события НЕ ПРОИСХОДЯТ
Сегодня 09:15    129
На линии нелепостей
Сегодня 09:10    122
Реалії фронту без прикрас: нове відео «Go ПРО Фенікс» (ВІДЕО)
Сегодня 08:58    100
Збито/подавлено 58 ворожих БПЛА
Сегодня 08:51    121
Окупаційна адміністрація Луганщини офіційно запускає «приватизацію» на 2026 рік
Сегодня 08:50    101
Закордонних росіян все менше тягне на «батьківщину»
Сегодня 08:43    111
Харківщина 22 грудня
Сегодня 08:32    102
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 