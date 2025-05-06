6 травня 1864 року народився головний батько «Січей» Кирило Трильовський

6 травня 1864 року народився Кирило Трильовський — український адвокат, політик і головний батько «Січей» — руху, який навчив українців гуртуватися, боротися й перемагати

● Заснував перше товариство «Січ» у 1900 році — і вже за кілька років таких було сотні. Це була не просто пожежна дружина чи гімнастичне коло — це був народний Рух, що гартував волю й м’язи до великої боротьби.

● У парламенті Австро-Угорщини та Галицькому сеймі Трильовський голосно відстоював права українців. Його сатира, публіцистика й народні промови об'єднували селян і інтелігенцію в одну націю.

● Писав під псевдонімом Клим Вишиваний, редагував видання «Січ», «Хлопський голос», творив український театр

Трильовський показав, що організація — це наша міцність, а слово — наша зброя. Сьогодні, коли ми боремося за свою свободу, його уроки звучать як ніколи гучно.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6880

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