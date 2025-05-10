9 мая. Император Си провел смотр лояльных войск

Сейчас прям действительно исторические моменты. Которые завершают одну эпоху и открывают другую.

1.Юбилейный парад-2025 в Москве кардинально отличался от всех предыдущих.

Раньше был хозяин и гости с разным статусом. Процесс был структурирован вокруг хозяина, гости решали свои тактические задачи.

Сегодня был 1) начальник, 2) подчинённый, накрывавший поляну, 3) гости начальника и 4) массовка, собранная подчинённым для антуража.

Император Си провел смотр лояльных войск, организованный бывшим суверенным правителем, а ныне его баскаком Пу.

Лысоватый невысокий баскак суетился, что-то читал по бумажке, в целом показал себя достаточно расторопным. Лишь в конце немного затянул, что вызвало плохо скрываемое раздражение императора.

Я не преувеличиваю. Си и Пу пришли вместе, все остальные уже расположились на трибуне и встречали их. Сидели рядом, за спиной – переводчики. По бокам – ветераны войны. Согласно официальной версии: справа от Си – бравший Берлин и расписавшийся на Рейхстаге. Слева от Пу – одним из первых вошедший в Аушвиц в 1945. Формально – красиво. По факту – чтобы отделить Си и Пу от других лидеров. По ходу парада император задавал вопросы, баскак давал пояснения.

«А вот это кто, в смешных шапках и тулупах с кинжалами? Как ты сказал? Казаки? Любопытно… О, конница. Она до сих пор у вас воюет?...».

По завершении баскак пожал руки направляющим коробок, нескольким гостям и в окружении охраны засеменил к вечному огню, чтобы не заставлять начальника ждать. Ранее Пу неспешно беседовал с военными, затем прогуливался в окружении лидеров других государств. Одним словом - управлял временем. Сейчас было видно, что временем управляет не он, подстраиваются не под него.

Самый тёплый момент для баскака Пу – обнимашки с «братьями по оружию» - северокорейскими генералами, выделявшимися из толпы масштабом наградной бижутерии (ордена вплоть до колен).

2.Из занятного.

Мавзолей закрыли нетрадиционной сценой. Цинично и бездуховно.

Ильхам Алиев на парад не поехал, но войска отправил. Никол Пашинян наоборот – лично сидел в кепочке, но без войск. Созерцал азербайджанских командос, часть которых наверняка восстанавливала территориальную целостность Азербайджана совсем недавно.

Самую живую реакцию на происходящее демонстрировала супруга лидера Вьетнама. Поэтому её регулярно выхватывала камера. Также радовался товарищ Мадуро, ибо такой выход в свет для него – редкость.

Грыгоровыч приехал с Коленькой. Вучич и Фицо жались друг к другу. Последние явно ёрзали и колебались – активничать или прятаться?

По физиономиям многих присутствующих первых лиц читалась тревожная недосказанность. Те, кто летел в Москву с целью показать особую позицию и заработать какие-то баллы для расторговки, видимо, не ожидали, что позиция окажется настолько особой и конфронтационной по факту.

Финал и самый эмоционально насыщенный момент празднования – возложение цветов к могиле Неизвестного солдата. В этот раз из-за толпы возлагающих ни торжественности, ни акцента не получилось. Император Си недовольно косился на завершение парада в исполнении разводящих и оркестра. Явно спешил вернуться к более серьёзным делам…

В целом: 80-летний юбилей победы над нацизмом – это де-факто последняя дата, которая будет иметь человеческое изменение. Дальше – чистая пропаганда в полностью изменённом контексте. Страница перевёрнута, Германия вернулась к милитаризации, фокус сместился на восток.

Путин 5 лет готовил это мероприятие как триумф. А получилось – как повод записаться на внеочередной приём к начальству. Миллионы погибших в той войне стали разменной монетой. Я специально посмотрел, как реагируют дорогие россияне. Немало людей покоробило. Всё таки-пафос был запредельный. А превратилось в декорации с азиатско-африканским доминированием в лёгком латиноамериканском обрамлении. Наглядный символ очень нерусского мира, который построил Пу.

Теперь ждём, что подготовит Китай осенью.

3.Если вернуться к контексту.

Комплекс публикаций, заявлений, публичных жестов вполне гармоничен: Си показывает Трампу – это мой Пу. И всё, что у него есть – моё. Вот специально для тебя я красные флажки развесил, видишь? В довесок есть Лула, Мадуро и полянка на Кубе. Хочешь поиграть? Можем это сделать в Америке, в Европе или в Африке. Только хорошо подумай. Иначе умаешься устранять «первопричины».

Со стороны всё это выглядит как тотальное фиаско Вашингтона. Очерчены пределы его возможностей, наглядно показана неспособность Белого дома разрешить ситуацию по своему плану. Хочет – но не может. Недопустимое для гегемона бессилие. Прямая дорога к тому, что скоро придётся массово умирать американским солдатам.

Но фиаско не окончательное – а в этом раунде.

При всём скепсисе, не стоит забывать, что из себя представляют США. Бодаться с ними – удовольствие сильно ниже среднего для кого угодно. Поэтому у Вучича и Фицо такие грустные лица. Их деяния стали открытым прокитайским демаршем. Правила они знают: не сразу, чтобы не было прямой связи, но им объяснят их ошибку.

Поэтому я вижу рациональное зерно в «надежде» канцлера Мерца по поводу возможностей скорого перемирия.

По итогам двух дней ситуация выглядит тупиковой – как неизбежное продолжение войны. Но Вашингтон поставлен перед выбором – позорное бегство или принятие мер. В предыдущей логике американцам действовать нет смысла. Их риторика уже изменилась.

Китай публично ввёл дополнительную переменную: хотите каких-то изменений в действиях РФ – можем это обсудить.

Если Си не выпустит РФ из войны – это очень плохая новость и для нас, и для России. Но полную картину и - главное – мотивации знают только в Пекине. Как они взвешивают и для чего – можно только гадать.

Трамп снова озвучил идею 30-дневного прекращения огня. Совсем его проигнорировать – значит зайти в глухой клинч и спровоцировать обострение. Ушаков специально заявил, что произошёл обмен поздравлениями через помощников, Путин отметил роль США в победе. Т.е., обозначается готовность сохранить контакты.

Но для Вашингтона этого уже мало. Ибо неотличимо от вождения за нос.

Эфир как для выхода из войны, так и для обострения Трамп прогрел. 11 мая Виткофф будет говорить с Ираном. Затем Трамп посоветуется с монархами Персидского залива. А тут ещё Стармер грозит в адрес перевозчиков российской нефти. Раньше это была в основном имитация, а сейчас – как знать?

В итоге, может сложиться паззл, который сподвигнет РФ к подморозке, а Китай – к одобрению (активному или пассивному) такого шага.

Прочувствуем уже ночью с 10 на 11 мая.

4. Теперь что касается материальной основы дальнейших событий.

Группа «Информационное сопротивление» по состоянию на утро 9 мая 2025 года зафиксировала 111 200 (сто одиннадцать тысяч двести) убитых российских солдат, которых в самой России публично признали мёртвыми или похоронили.

Эти лица известны ПОИМЁННО и структурированы по регионам. Ещё порядка 600 точно мертвы, но идёт артибуция.

Опыт нашего подсчёта, а также подходы других проектов, в т.ч. – российских, доказывают, что реальное число убитых – МИНИМУМ в два раза больше. А численность безвозвратных потерь находится в диапазоне 350-500 тыс. человек.

Т.е., Путин угробил четверть миллиона российских солдат. Еще столько же превратил в калек.

Но эти цифры почему-то не звучат в День Победы…

Всё чаще в разных уголках РФ проявляются данные о скрытых потерях. Например, на прошлой неделе одномоментно добавилось более 100 новых имён в Забайкалье. До этого более 140 – в Иркутской области.

В целом, тенденции в проявленных потерях – неизменные. Москва, Питер и Кавказ почти не воюют. Растёт число регионов, которые уменьшают участие в войне, растёт нагрузка не те, что пока ещё тянут.

Как я и анонсировал, мы прекратим детальный подсчёт убитых российских солдат. Будем время от времени проверять тенденции и освещать нетипичные инциденты.

▶ ️Лидеры по числу убитых в абсолютных числах:

1. Башкортостан – 5434

2. Татарстан – 4985

3. Краснодарский край – 3980

4. Свердловская область – 3898

5. Пермский край – 3589

6. Московская область – 3562

7. Челябинская область – 3450

8. Саратовская область – 3015

9. Иркутская область – 2745

10. Бурятия – 2570

11. Самарская область – 2421

12. Новосибирская область – 2304

13. Ростовская область –2203

14. Волгоградская область – 2140

15. Оренбургская область –2139

16. Красноярский край – 2119

17. Алтайский край – 1973

18. Забайкалье – 1938

19. Нижегородская область –1845

20. Удмуртия – 1845

21. Кировская область – 1810

22. Кемеровская область – 1808

23. Приморский край – 1684

24. Республика Дагестан – 1588

25. Омская область – 1467

26. Ставропольский край – 1407

27. Якутия - 1337

28. Тюменская область - 1273

29. Астраханская область – 1272

30. Воронежская область – 1242

31. Архангельская область – 1218

32. Белгородская область – 1203

33. ХМАО-Югра - 1202

34. Вологодская область – 1195

35. Санкт-Петербург - 1155

Крым - 1021

Севастополь - 455

ОРДЛО - очень грубые оценочные данные, порядка 30 тыс. убитых.

В разрезе оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей объективных данных нет...

Джерело: https://t.me/kopytkoav/1048

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