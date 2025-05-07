А новый премьер Канады Марк Карни хорош!

Как изящно ответил на вопрос о продаже Канады. На языке Трампа, что называется.

[Карни]: Как вы знаете из торговли недвижимостью, есть такие места, которые никогда не продаются.

[Трамп]: Это правда.

[Карни]: И мы прямо сейчас сидим в одном из таких мест :)

[Трамп]: (смеётся)

[Карни]: Знаете, Букингемский дворец, вы его тоже посещали :)

[Трамп]: Это правда :)

[Карни]: И, встретившись с владельцами Канады на протяжении кампании в последние несколько месяцев: она не продаётся. И не будет продаваться. Никогда.

[Трамп]: (ехидно кивает)

[Карни]: Но есть возможности в партнёрстве, и в том, что мы можем построить вместе. Мы делали это в прошлом. И часть этого - то, о чём президент только что сказал - касается нашей собственной безопасности. И моё правительство привержено значительным изменениям в канадскую безопасность и нашему партнёрству. И я скажу, что президент оживил международную безопасность, оживил НАТО.

[Трамп]: Это правда.

[Карни]: И мы играем полноценную роль в НАТО.

[Трамп]: Я должен сказать, что Канада увеличивает военный вклад, потому что он был небольшой, а сейчас они активизируются, и это очень важно. Но никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда :)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17782

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