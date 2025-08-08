Адміністрація Трампа розгортає кампанію проти європейського цифрового законодавства — Reuters

Вашингтон називає Закон ЄС про цифрові послуги загрозою свободі слова та інтересам американських технологічних компаній.

Попри залежність Європи від американських технологій, адміністрація президента США Дональда Трампа доручила американським дипломатам у Європі вести активну лобістську кампанію проти Закону Європейського Союзу про цифрові послуги (The Digital Services Act, DSA). Відповідна директива надійшла у вигляді дипломатичної телеграми, підписаної державним секретарем Марко Рубіо, повідомляє Reuters, посилаючись на ознайомлення з документом.

У телеграмі, датованій 4 серпня, дипломатичні місії США закликали взаємодіяти з урядами країн ЄС, цифровими регуляторами, компаніями та громадянським суспільством з метою протидії впровадженню DSA. У повідомленні зазначено, що закон, спрямований на боротьбу з незаконним онлайн-контентом, зокрема мовою ненависті та дезінформацією, встановлює “невиправдані обмеження свободи слова” і накладає “надмірний фінансовий тягар” на американські технологічні компанії.

“Публікації повинні зосередити зусилля на забезпеченні підтримки уряду країни та інших зацікавлених сторін для скасування та/або внесення змін до DSA або пов’язаних законів, що обмежують висловлювання в Інтернеті”, – йдеться в розділі “Мета”.

DSA, який набув чинності минулого року, є масштабним нормативним актом, що зобов’язує великі цифрові платформи посилити модерацію контенту та активніше боротися з небезпечною чи незаконною інформацією в онлайні. У Брюсселі наполягають, що закон спрямований на захист користувачів, зокрема дітей, від шкідливого контенту, і не є дискримінаційним щодо американських компаній.

Однак Вашингтон у новій телеграмі вимагає звуження визначення “незаконного контенту”, зокрема у контексті релігійних та політичних висловлювань. Також пропонується переглянути Кодекс поведінки щодо дезінформації, скасувати систему “довірених позначувачів” – організацій, уповноважених повідомляти про незаконний контент, та зменшити штрафи за недотримання правил.

Критика DSA стала частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, яка позиціює боротьбу з “цензурою” в Інтернеті як елемент захисту американських цінностей. Президент неодноразово заявляв, що онлайн-платформи упереджено ставляться до консервативних голосів, а деякі обмеження з боку урядів, включно з європейськими, вважає неприйнятним втручанням.

Раніше у Держдепартаменті США стверджували, що європейське регулювання соціальних мереж та онлайн-платформ рівносильне “орвеллівській” цензурі. Зазначали також, що DSA “захищає лише європейських лідерів від їхнього власного народу”.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, один із провідних критиків європейських регуляторів, у лютому прямо звинуватив європейських лідерів у “цензурі” під час конференції з трансатлантичної безпеки. У межах тієї ж поїздки він також провів зустріч із представниками ультраправої німецької партії “Альтернатива для Німеччини”, яку в самій Німеччині класифікують як організацію, що перебуває під наглядом через екстремістські зв’язки.

“Я справді вважаю, що DSA несумісний з американською традицією свободи слова”, – заявив у березні голова Федеральної комісії зв’язку США, коментуючи європейське законодавство.

Своєю чергою, Європейська комісія публічно заявила, що закон не є предметом переговорів зі США. Речник Комісії Томас Реньє наголосив, що DMA і DSA не входять до жодного формату торгівельного діалогу, і жодних поступок у цій сфері не передбачається.

“Наше законодавство не буде змінено”, – зазначив він під час щоденного брифінгу в Брюсселі.

Окрему увагу директива Держдепартаменту приділяє моніторингу можливих випадків цензури щодо американських громадян або компаній. Зокрема, американські дипломати мають розслідувати інциденти на кшталт блокування облікових записів, арештів, вилучення майна або судових позовів, пов’язаних із діяльністю в онлайні.

Водночас критика з боку американських технологічних компаній не є новою. Зокрема, Meta, Google та X неодноразово виступали проти регулювання, заявляючи про загрозу свободі слова та надмірний тиск на бізнес.

Також з 12 вересня в ЄС набуде чинності Закон про дані (Data Act), який зобов’язує компанії відкривати доступ до даних, створених розумними пристроями. Представники технологічної галузі попереджають про правову невизначеність і ризики подвійного регулювання, зважаючи на паралельне впровадження пакета цифрового спрощення. В ЄС тривають дискусії щодо виконання правових норм, тоді як деякі країни ще не визначили відповідальні органи.

Джерело: zn.ua

