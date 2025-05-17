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Адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири "Голосу Америки" у Вашингтоні — Bloomberg

Адміністрація Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири Голосу Америки у Вашингтоні — Bloomberg

Історична будівля, збудована для Адміністрації соціального забезпечення, також містить офіси материнського агентства — Агентство США з глобальних медіа (USAGM) — та Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб.

Серед інших об'єктів, виставлених на продаж протягом останніх тижнів, — будівлі федеральних судів у Лос-Анджелесі та Клівленді, лабораторія Служби безпеки та інспекції харчових продуктів у Сент-Луїсі та штаб-квартира Управління житлового та міського розвитку у Вашингтоні.

Як пише Bloomberg, продаж штаб-квартири "Голосу Америки" відбувається за прискореною процедурою. Федеральні закони вимагають, щоб надлишкові об'єкти нерухомості були доступні для урядових і неприбуткових груп, перш ніж вони будуть запропоновані приватним покупцям, але Адміністрація загальних служб (GSA) заявляє, що прискорений процес дозволить їм усунути ці регуляторні перешкоди, поки потенційні покупці проводять належну перевірку.

Минулого року адміністрація Байдена домовилася про 15-річну оренду для "Голосу Америки" нового сучасного офісного приміщення у Вашингтоні. Але в березні номінант Трампа на посаду керівника Агентства глобальних медіа скасував цю оренду.

Старший радник Трампа Карі Лейк назвала цю оренду "непристойно дорогою". Замість цього вона заявила, що буде покладатися на One America News Network — протрампівський кабельний канал — для забезпечення програм для державних мереж.

Продаж будівлі “Голосу Америки” може залишити працівників і підрядників державних міжнародних новинних мереж без домівки — навіть якщо їм вдасться домогтися від Конгресу або судів скасування скорочення фінансування, яке запровадив Трамп.

Нагадаємо, що раніше федеральний суддя тимчасово зупинив закриття "Голосу Америки", якого активно намагається домогтися Трамп, але пізніше апеляційний суд постановив, що президент США може продовжувати утримувати фінансування, поки група журналістів служби оскаржує своє звільнення.

Джерело: https://t.me/znua_live/201893

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Темы: змі, США, трамп

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