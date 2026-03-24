Сегодня 07:24
Африка постачатиме Україні газ: ведуться перемовини
Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу можливості постачання газу в Україну.
Про це він повідомив у Телеграм 23 березня.
"Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді й технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору", - зазначив Зеленський.
За його словами, з президентом Мозамбіку також обговорили можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.
"Домовились, що наші команди працюватимуть разом", - додав Зеленський.
Джерело: epravda.com.ua