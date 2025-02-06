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Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) тепер управляє Піт Марокко

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) тепер управляє Піт Марокко

Очільник відділу зовнішньої допомоги Держдепу і ймовірний учасник штурму Капітолія.

Представники USAID вважають, що Марокко «знає, як працює система, і демонтує її на кожному кроці». Він уже підготував директиву про заморожування майже всієї іноземної допомоги.

Частину програм USAID планують передати Держдепу, тоді як решту — закрити.

▪️ USAID працює з 1961 року і допомагає долати бідність, лікувати хвороби, реагувати на голод і стихійні лиха, а ще — підтримує демократію, незалежні медіа й соціальні ініціативи.

▪️ Торік через USAID Україна отримала майже $5,5 млрд для лікарень, громадських організацій, відбудови, університетів і медіа.

Джерело: babel.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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