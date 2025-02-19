Александр Коваленко: Соединенные Штаты все-таки от Украины отдаляются

Украинский эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что в Турции прекрасно понимают, насколько важны для Украины ее территории. Об этом он сказал в беседе с Minval.az, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару на фоне переговоров российских и американских представителей в Саудовской Аравии по украинскому кризису.

«Двусторонние отношения между Украиной и Турцией имеют довольно давние дружеские связи, поэтому абсолютно не удивлен этому визиту, хотя следует подчеркнуть, что первоначально он носит гуманитарный характер и заявлялся как обсуждение вопросов продовольственной безопасности — речь идет о зерновом коридоре через Черное море, который сейчас в полной безопасности благодаря украинским морским дронам, отбросившим российский флот на дистанцию от транспортировки грузов. Будут подниматься вопросы культурной дипломатии, образования и т.д. Но на мой взгляд, гуманитарный аспект – это лишь ширма, поверхность, поскольку на самом деле между Киевом и Анкарой сейчас возникает такой период, когда в условиях прихода к власти 47-го президента США Дональда Трампа с его очевидной непредсказуемостью необходимо консолидироваться тем политикам, которые выстраивают прогнозируемые долгосрочные отношения», — сказал эксперт.

По его словам, Дональд Трамп как пришел, так и уйдет: «Это его вторая каденция на четыре года. Она последняя, больше он переизбираться не будет. Но при этом он действует не как прагматичный политик, а как бизнесмен. Он хочет все и сразу, а в большой политике такие вещи не решаются спешно. У него превалирует бизнес-опыт».

«К этому надо подстраиваться. Правы те, кто говорит, что его надо рассматривать как бизнесмена. В окружении Трампа, к сожалению, в отличие от его первой каденции, меньше профессиональных советников, именно политиков. Если во время его первого срока балансировали политики с достаточно хорошим опытом, то сейчас в основном это популисты, любители конспирологии и поговорить, а не действовать. Хотя иногда они сначала действуют, а потом говорят. Это непродуманность и отсутствие стратегии», — считает политолог.

По этой причине, отмечает Коваленко, президент Украины и его турецкий коллега как партнеры, которые имеют давние сроки контактов еще до полномасштабной войны, сейчас вынуждены искать новые точки соприкосновения для того, чтобы адаптироваться к новым политическим реалиям. «Этими новыми политическими реалиями является Дональд Трамп», — добавил он.

«Трамп выстраивает достаточно враждебную политику в отношении Европы, крайне критически высказывается в адрес НАТО, но в вопросе Ближнего Востока не стоит забывать о том, что на одни из самых крупных военных баз США в рамках Альянса размещаются именно в Турции. То есть тут может быть множество непредсказуемых решений, которые будут исходить от Белого дома в ближайшее время, в отношении которых странам региона придется действовать совместно. То есть Дональд Трамп – это своего рода ураган, к действиям и последствиям которого надо будет подходить сообща», — считает политолог.

Говоря о Турции, эксперт отметил, что Анкара помогает Украине в военно-техническом плане, поставляет вооружение и технику: «Об этом не так часто говорят, зачастую это связано с тем, что многие страны, которые помогают Украине, желают оставаться за кадром. Например, мало кто говорит о том, что Пакистан передавал Украине боеприпасы, то же самое и с Болгарией, которая старается минимизировать присутствие сообщений в медийном пространстве о том, что и оттуда идут в Украину боеприпасы. Турция тоже относится к таким государствам. Это позиция, когда о помощи сообщается только после верификации.

«Про дроны Bayraktar слышали все, а про бронетранспортеры Kirpi узнали только уже по факту их появления. И не только про них, а еще о многих других средствах и технике. Поэтому у нас достаточно глубокие связи в этом вопросе», — подчеркнул эксперт.

Комментируя политическое урегулирование, политолог отметил, что Турция была той первой страной, которая предоставляла свою площадку для нахождения какого-то решения между Украиной и россией.

«Но на сегодня не Турция станет этой площадкой. Анкара будет играть несколько иную роль. Возможно, в зависимости от результатов переговоров, даже более близкую, нежели играли США ранее, поскольку при нынешнем президенте, если он не изменит своей позиции, Штаты все-таки от Украины отдаляются. Для Украины очень важны территории и в Турции это прекрасно понимают. Турция – это страна, которая никогда не признавала оккупацию Крыма, никогда не признавала Крым частью россии и всегда поддерживала Украину непосредственно заявлениями Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Крым – это Украина. Очень важно понимание именно этих аспектов», — указал политолог.

По его мнению, Турция будет играть политическую роль на региональном уровне, иметь влияние не только на европейской части континента, но и на Ближнем Востоке.

«Анкара может быть нашим глашатаем, поддерживать нас именно в таком формате. До того момента, когда россия будет готова идти на выполнение наших требований, турецкий формат будет оставаться нерабочим.

Если говорить о политическом урегулировании, то Турция должна войти в историю как страна, которая была на стороне победителя. А не так, как США, которые хотят быстро все решить, закрыть тему и сконцентрироваться на экономической войне с Китаем», — сказал собеседник.

Комментируя возможное возрождение Стамбульского формата, он сказал: «Это не попытка возродить данный формат, поскольку в этом нет никакого смысла. Для этого нет точек соприкосновения, нет согласованности позиций, и Украина, и россия не готовы идти на контакт. Это иллюзия для Трампа, что мы можем сейчас о чем-то договориться. Этого не произойдет в краткосрочной перспективе».

«Кит Келлог даже более реалистичен, поскольку говорит о 180 днях. Вполне возможно, что за полгода многое может произойти, что вынудит одну из сторон пойти на диалог. Но на сегодняшний день быстрого решения нет. До наступления Пасхи – это чрезмерно оптимистичный прогноз. Я даже не исключаю действительно того момента, когда Дональд Трамп попросту разочаруется в своих миротворческих амбициях», — заключил Коваленко.

Джерело: minval.az

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