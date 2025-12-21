Держава
Альтернативна служба під час війни: Офіс президента працює над удосконаленням закону

Офіс президента прагне змінити чинний закон про альтернативну службу, пристосувавши його до реалій воєнного стану

Про це заступниця керівника ОП Олена Ковальська заявила в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Над законом про альтернативну службу ми зараз працюємо. Військовий час приніс багато нових вступних положень, які повинні бути враховані", - зазначила вона.

Ковальська впевнена у тому, що питання з альтернативною службою під час дії правового режиму воєнного стану вийде успішно удосконалити, як перед цим вийшло вирішити питання з бронюванням певного обсягу релігійних діячів.

"Рік тому ми змогли домогтися бронювання священнослужителів. Було складно, але ми це зробили", - наголосила заступниця керівника Офісу президента.

Що зараз із альтернативною службою

Стаття 1 закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" стверджує, що альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Тобто цей закон регулює заміну на альтернативну лише строкової військової служби. З цього державні органи влади роблять висновок, що закон за умов мобілізації не діє під час воєнного стану.

Разом з тим є частина 4 статті 35 Конституції України, яка стверджує:

"У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою".

Джерело: espreso.tv

