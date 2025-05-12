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Американський суд завдав Трампу та Маску серйозного удару

Американський суд завдав Трампу та Маску серйозного удару

Адміністрація президента Дональда Трампа має тимчасово призупинити масштабну реорганізацію уряду, а також скорочення штату, оскільки Конгрес не уповноважив її у цьому. Про це заявила окружний суддя США Сьюзан Іллстон у Сан-Франциско, пише Reuters.

Іллстон стала на бік групи профспілок, некомерційних організацій та місцевих органів влади та заблокувала на 14 днів масштабні масові звільнення, які відбуваються під гаслом «скорочення штатів».

Це наймасштабніше рішення, спрямоване проти реорганізації уряду США, яке здійснює Ілон Маск. Десятки позовів заперечували роботу очолюваного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE) на різних підставах (наприклад, порушення законів про конфіденційність та перевищення повноважень), але результати були неоднозначними.

У лютому 2025 року Дональд Трамп доручив урядовим агенціям спільно з DOGE визначити цілі для масових звільнень у рамках планів реструктуризації адміністрації.

Іллстон призначила на 22 травня слухання, на яких розглядатиметься питання про тривалішу попередню заборону. Вона сказала, що позивачі, швидше за все, досягнуть успіху щодо низки претензій у своєму позові. Наприклад, Національний інститут безпеки та гігієни праці та його відділення у Піттсбурзі звільнили 221 із 222 працівників відділення. Суддя навела аналогічні приклади та інших установах.

Джерело: charter97.org

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