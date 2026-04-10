Между тем, Антимонопольный комитет Украины отклонил заявку компании EDGE Group из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), относительно приобретения акций украинского производителя ракет и дронов Fire Point.

О намерении приобрести не менее 30% акций за $2,5 млрд EDGE Group объявили ещё в конце декабря 2025 года.

EDGE Group — это одна из самых быстрорастущих оборонных компаний мира из Объединённых Арабских Эмиратов, созданная в 2019 году. Она объединяет десятки предприятий и занимается разработкой современных военных технологий, оружия и систем безопасности. EDGE была создана по инициативе правительства ОАЭ, Основной владелец — государственный холдинг Mubadala Investment Company. Mubadala — это суверенный фонд Абу-Даби, который управляет государственными активами на сотни миллиардов долларов.

Казалось бы, зрада, но есть нюанс.

Если кто-то ещё не в курсе, то именно ОАЭ десятилетиями являлись для российских компаний ВПК основным офшорным хабом в регионе, в основном благодаря полному карт-бланшу со стороны правительства ОАЭ.

Что самое забавное, накануне того как EDGE Group объявили о намерении приобрести акции Fire Point, сами ОАЭ осудили фейковый удар по резиденции путина на Валдае, тем самым поддержав лживую информацию, призванную дискредитировать Украину на региональном уровне.

Что тут скажешь. Вы уж либо крестик снимите, или трусы наденьте. Сегодня вы поддерживаете фейк про Украину, а завтра, у вас, что идёт не по плану?

Хотите наши ракеты, как и дроны-перехватчики – не проблема, покупайте, а вот чтобы стать акционерами… Не-не-не.

Хорошая новость. Мне она понравилась.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26996

