Аналоговнєтноє оружиє, яке повинно було лякати весь світ, виявилось залежним від радянської деталі 1970-х років

Мова про БРСД «Орєшнік».

За даними розслідування Dallas Analytics (https://dallas-analytics.com/oreshniks-achilles-heel/), головна проблема російського «Орешника» — застарілий гіроскоп ГУ-503. Ця деталь не була замінена на сучасний аналог. І тому, через несправності системи наведення ракета може промахуватися на десятки кілометрів.

Серійне виробництво приладу давно припинене, обладнання для його налаштування зношене, а контроль якості, як стверджується, скорочували через поспіх і тиск путіна.

«Суперракета» росії більше схожа на експериментальний виріб із радянською начинкою, ніж на високоточну зброю XXI століття.

Джерело: https://t.me/eRadarrua/96927

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