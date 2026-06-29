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Anthropic получила частичное послабление на свои новые модели ИИ Mythos 5 и Fable 5

Anthropic получила частичное послабление на свои новые модели ИИ Mythos 5 и Fable 5

Anthropic получила частичное послабление от правительства США после ограничений на свои новые модели ИИ Mythos 5 и Fable 5, раннее признанные чрезвычайно опасными.

(https://www.businessinsider.com/anthropic-mythos-5-us-restrictions-fable-5-openai-gpt-2026-6)

Как сообщается, доступ к Mythos 5 разрешили вернуть только ограниченному кругу американских организаций, которые занимаются защитой критической инфраструктуры.

В Anthropic называют эту модель своим самым сильным инструментом для задач кибербезопасности, поэтому логика решения понятна: полностью выпускать модель пока не дают, но тем, кто защищает энергетику, связь, транспорт и другие важные системы, ее использование уже считают допустимым.

Сама ситуация важна не только для Anthropic, а для всего рынка ИИ.

Две недели назад компания отключила Mythos 5 и Fable 5 из-за экспортного распоряжения США, которое ограничило доступ к моделям для иностранных граждан, включая сотрудников самой Anthropic.

Формально причина связана с опасениями, что защитные механизмы моделей могут быть обойдены, хотя компания заявляла, что правительство не объяснило конкретную угрозу достаточно подробно.

По сути, США начинают тестировать режим контроля над самыми мощными ИИ-моделями как над чувствительной оборонной технологией вроде ядерных, так как приходит понимание, какую мощь они из себя представляют.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/98301

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Темы: США, ші

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