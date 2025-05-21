Axios рассказал об «озадаченном молчании» лидеров ЕС и Зеленского в ответ на рассказ Трампа о звонке путину

Лидеры европейских стран ожидали услышать, что путин согласился на прекращение огня, или что США введут против него санкции за отказ, однако рассказ Трампа вызвал у собеседников «озадаченное молчание», пишет Axios.

В разговоре участвовали лидеры Украины, Германии, Франции, Италии, Финляндии и глава Еврокомиссии.

По словам двух участников и третьего источника, знакомого с его содержанием, Трамп заявил, что путин согласился немедленно начать прямые переговоры о перемирии.

После этой реплики воцарилось короткое молчание, затем Зеленский напомнил, что путин уже соглашался на переговоры (их первый раунд прошел в Стамбуле), а также предлагал начать их с 30-дневного перемирия. Трамп, по словам источников, не отреагировал на это замечание.

Президента США также спросили, будет ли страна вводить санкции против россии. Трамп ответил, что это не лучшая идея, поскольку путин хочет договориться.

Президент Финляндии Александер Стубб спросил Трампа о дальнейших шагах.

«Не знаю. Кто-то должен сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо — и тогда мы решим, что делать», — ответил Трамп.

По его словам, США в переговорах россии и Украины участвовать не будут.

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Вот этот кусочек еще забавный.

- Кто-то должен сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо - и тогда мы решим, что делать.

- И кто ж тебе это скажет? Папа римский?

- Отличная идея! (пишет пост о том, что переговоры должны проходить в Ватикане).

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22608

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