Бачу чимало хто пише, що до росіян почало доходити

"Розовый фламинго в лучах ̶з̶а̶к̶а̶т̶а̶ рассвета". Українські ракети неквапливо та урочисто розносять завод з божевільною назвою «Титан-Барикади» у Волгограді.

Ні, - не почало! Це називається по-іншому. Їм було добре, поки їхні співвітчизники творили жахіття в Бучі, били бомбами по драмтеатру, дитячих лікарнях, розстрілювали машини під час евакуації.

Їм було нормально, коли били по "Епіцентру" в годину пік, їм було нормально, коли били по людям на човнах, що рятувалися після підірваної Каховської ГЕС, вони раділи піднятому російському прапору на руїнах знищеного їхньою державою українського міста.

Для них усе це нормально. А ненормально для них те, що війна несподівано повернулася до них у дім і забрала бензин.

Вони не прозріли, цьому є інше слово - звичайнісіньке мерзенне, огидне бля..во і їхнє улюблене "нас-то за що".

Вони не проти війни, вони проти незручностей, викликаних війною!

(с) Олег Байрак

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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