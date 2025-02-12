Попри загострення відносин між Азербайджаном та росією через авіакатастрофу літака Azal в Актау, Баку малоймовірно розірве відносини з москвою, однак буде тиснути на кремль для отримання компенсації та офіційного вибачення, вважає заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

У коментарі оглядачу відділу міжнародної політики Володимиру Кравченку в статті «Правила росії більше не працюють. Що відбувається між Баку й москвою» Данилов зазначив, що нарощування конфронтації невигідне насамперед лідеру Азербайджану Ільхаму Алієву, який тривалий час працював над твердою прихильністю москви.

Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у свою чергу зазначив, що Алієв впринципі не любить прямих загострень відносин, однак його позиція, як от заява про наміри подати заяву до Міжнародного кримінального суду, є спробою стати в позу й домогтися свого.

Так, за останні десять років становище Ільхама Алієва у самому Азербайджані суттєво зміцніло — економіка країни стабілізувалась, а сам Алієв став героєм, який домігся повернення Карабаху під контроль Баку.

Експерти зазначають, що азербайджанський президент, який тепер почувається дуже впевнено, бачив майбутні відносини із росією на правах рівноправного співробітництва, однак небажання владіміра путіна навіть вибачатись за інцидент і визнати вину його обурила.

«Реакція путіна — удар по самолюбству Алієва, національній гордості азербайджанців, політиці Баку стосовно москви, статусу Азербайджану в регіоні», — вказує Сергій Данилов.

На думку експертів, Алієв цілком міг би кинути прямий виклик путіну, оскільки він має надійного союзника у вигляді Туреччини, а росія у свою чергу ослаблена війною в Україні та втратою позицій у Сирії. Однак в Баку усвідомлюють, що це може завершитись не так обміном депортованими громадянами, як спробами російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в країні.

«Не думаю, що ФСБ до снаги скинути Алієва. Але створити йому в країні дискомфорт вони цілком спроможні», — допускає Михайло Гончар.

Якщо ж росія піде на поступки та попросить вибачення, то Азербайджан просто поставить крапку в цьому питанні, однак імперська впертість москви загострює ситуацію.

Джерело: https://t.me/znua_live/189325

Новости портала «Весь Харьков»