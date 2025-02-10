Баку віддаляється від терористичної росії і хамської політики диктатора путіна

Закриття «російського дому» в столиці Азербайджану стало черговим кроком її президента Ільхама Алієва на відсутність нормальних, а не гібридних вибачень з боку путіна після катастрофи літака, що виконував рейс «Баку – Грозний».

Крім того, цими днями Азербайджан:

• демонстративно звільнив скандальну російську суддю хахалєву, яку раніше було затримано в Баку на прохання москви;

• оголосив обмеження перебування громадян рф не більше 90 днів протягом року;

• на офіційному сайті президента Алієва з’явилось повідомлення про надання Україні виробленого в Азербайджані електрообладнання.

Як бачимо, не вигадані «українські злочини», а цілком реальні російські – вже призвели до того, що вслід за Єреваном від москви віддаляється і Баку.

Джерело: https://t.me/spravdi/44922

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