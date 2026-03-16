Последние заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Хорватия, Албания и Косово формируют военный альянс для нападения на страну, выглядят как классический образец политической паранойи. Однако за этой риторикой скрывается не столько страх перед соседями, сколько холодный расчет и пресловутая «длинная рука» москвы.

Здесь делается отсылка к «Тройственной декларации», подписанной в марте 2025 года, которая на деле является рядовым соглашением о военном сотрудничестве в рамках стандартов НАТО. Почему же сейчас, в марте 2026 года для Белграда, документ превращается в «план агрессии»?

Анализ сербских оппозиционных ресурсов, таких как Danas и Nova.rs, а также сообщений европейских разведслужб указывает на явный «российский след». Влияние москвы на сербские спецслужбы через таких фигур, как Александр Вулин, который регулярно посещающий москву для консультаций с СВР и ФСБ, позволяет кремлю «скармливать» Белграду нужные разведданные.

Через информационные вбросы путинские спецслужбы заинтересованы в поддержании в Сербии ощущения «осажденной крепости». Это блокирует попытки сближения с Западом и делает Сербию зависимой от российских систем ПВО и разведки.

Для путина Балканы играют роль «мягкого подбрюшья» Европы. Если в Украине дела идут не по плану, создание зоны напряжения на Балканах искомый идеальный способ отвлечь внимание ЕС и НАТО. Вучич в этой игре выступает транслятор кремлевских страхов.

Что характерно заявление Вучича об антисербском сговоре совпало с двумя ключевыми международными факторами. Первый из них – иранский кризис. Лобовое столкновение Ирана и Израиля, о котором Вучич упоминает в своих интервью, сравнивая ситуацию с бомбардировками Югославии 1999 года, используется для создания атмосферы «конца света». Это классический прием: напугать население глобальной катастрофой, чтобы оно сплотилось вокруг «сильного лидера».

Второй фактор, как повелось, долгая война в Украине. В 2026 году, когда ресурсы россии истощены, а Европа готовится к долгосрочному противостоянию, москве критически важен «второй фронт», пусть даже информационный. К тому же, Вучич, заявляя о закупке китайских гиперзвуковых ракет CM−400, фактически подтверждает роль Сербии как антизападного плацдарма.

Не стоит забывать и о локальных причинах. 29 марта в Сербии пройдут локальные выборы в ряде ключевых муниципалитетов. Рейтинги правящей Сербской прогрессивной партии подкошены экологическими протестами против добычи лития и экономическим давлением. Военная истерия здесь становится лучшим способ заткнуть рты оппозиции. Как метко заметил сербский политик Радомир Лазович: «Это проверенный метод Вучича – создавать врагов из соседей, чтобы выдавать себя за единственного спасителя».

По сему «угроза нападения» на Сербию существует только в воображении Вучича и в аналитических записках, присланных из москвы. На самом деле мы видим синхронизированную работу:

москва поставляет страшилки и «секретные данные» о заговорах НАТО. Вучич конвертирует этот страх во внутренние рейтинги и оправдание военных трат. По итогу Белград остается заложником политики, которая вместо европейской интеграции ведет страну в изоляцию под прикрытием «китайских ракет» и «российской дружбы».

Настоящая опасность для Сербии отнюдь не виртуальный «албанско-хорватский альянс», а статус марионетки в руках кремля, готового сжечь Балканы ради того, чтобы отсрочить свой крах в Украине.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1030

Новости портала «Весь Харьков»