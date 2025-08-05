Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 45

“База. Ґрунт. Фундамент”: у парламенті Литви відкрилася виставка картин художниці та активної благодійниці для підрозділів ГУР Діани Подолянчук

“База. Ґрунт. Фундамент”: у парламенті Литви відкрилася виставка картин художниці та активної благодійниці для підрозділів ГУР Діани Подолянчук

Художниця та керівниця благодійного фонду, який системно допомагає Головному управлінню розвідки, Діана Подолянчук представила виставку власних робіт під назвою “База. Ґрунт. Фундамент” у Центрі відвідувачів Сеймасу Литви у Вільнюсі.

Виставку відкрили 15 липня — до Дня Української Державності.

Картини художниці торкаються історичних мотивів та ілюструють моменти боротьби українського народу за свободу. Частина робіт присвячена підрозділам та операціям ГУР МО України.

“Деякі з цих картин я малювала у бомбосховищах Києва під час обстрілів. Вони передають той стан, у якому живуть українці сьогодні, і нашу віру у справедливий мир та Перемогу,” — розповіла Діана Подолянчук.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував гостям заходу та всьому литовському народові за підтримку України під час відбиття повномасштабної агресії рф.

“База. Ґрунт. Фундамент”: у парламенті Литви відкрилася виставка картин художниці та активної благодійниці для підрозділів ГУР Діани Подолянчук

“База. Ґрунт. Фундамент”: у парламенті Литви відкрилася виставка картин художниці та активної благодійниці для підрозділів ГУР Діани Подолянчук

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вирок за нелегальне казіно
Сегодня 09:38    4
кремль вивозить українських дітей для “перепрошивки”
Сегодня 09:26    35
Прикордонники викрили «благодійника»-переправника (ВІДЕО)
Сегодня 09:15    46
Ми-24 - заслуженный охотник на Shahed-136
Сегодня 09:03    46
1937 — Початок Великого терору
Сегодня 08:56    47
СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра
Сегодня 08:51    55
Цього дня 1886 року в США вийшов перший номер українськомовної газети діаспорян «Америка»
Сегодня 08:40    43
Опитування виборців Трампа - 87% охарактеризували росію як загрозу
Сегодня 08:29    52
БЕБ зупинило контрабанду смартфонів
Сегодня 08:14    65
Збито/подавлено 29 ворожих БПЛА
Сегодня 08:10    55
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 