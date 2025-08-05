“База. Ґрунт. Фундамент”: у парламенті Литви відкрилася виставка картин художниці та активної благодійниці для підрозділів ГУР Діани Подолянчук
Художниця та керівниця благодійного фонду, який системно допомагає Головному управлінню розвідки, Діана Подолянчук представила виставку власних робіт під назвою “База. Ґрунт. Фундамент” у Центрі відвідувачів Сеймасу Литви у Вільнюсі.
Виставку відкрили 15 липня — до Дня Української Державності.
Картини художниці торкаються історичних мотивів та ілюструють моменти боротьби українського народу за свободу. Частина робіт присвячена підрозділам та операціям ГУР МО України.
“Деякі з цих картин я малювала у бомбосховищах Києва під час обстрілів. Вони передають той стан, у якому живуть українці сьогодні, і нашу віру у справедливий мир та Перемогу,” — розповіла Діана Подолянчук.
Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов подякував гостям заходу та всьому литовському народові за підтримку України під час відбиття повномасштабної агресії рф.
Джерело: gur.gov.ua