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БЕБ - підозра за незаконну схему ввезення автівок

БЕБ - підозра за незаконну схему ввезення автівок

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру трьом особам, які організували незаконну схему ввезення автівок

Встановлено, що підозрювані у змові спільно з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, (https://t.me/esbu_gov_ua/7613) документи, готівку та компʼютерну техніку.

Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинного угрупування.

Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють співробітники Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України (https://t.me/DPSUkr), Управління СБУ у Львівській області та за сприяння Львівської митниці. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7613

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