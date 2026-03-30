Белый дом презентовал OnlyFarms, встретив фермеров золотым трактором

Администрация президента США Дональда Трампа представила OnlyFarms (портал, освещающий ее сельскохозяйственную политику) и пригласила на встречу в Белый дом фермеров со всей страны, которых встретили огромным золотым трактором на лужайке.

Трамп объявил о "золотом веке" американского сельского хозяйства и позиционировал себя как защитника американских фермеров.

Он пообещал усилить гарантии кредитования малого бизнеса для отрасли, которая сильно пострадала от таможенных тарифов и роста цен из-за войны в Иране.

"И кстати, у нас все очень хорошо в Иране, просто чтобы вы понимали" - обратился Трамп к фермерам.

Трамп призвал крупные компании по производству тракторов, такие как John Deere и Caterpillar, "производить большие, лучшие тракторы за значительно меньшие деньги".

Он пообещал, что его администрация "сократит огромное количество глупостей, которые обязательно устанавливаются на тракторы и все грузовики, что стоит "производителям) целое состояние".

Кроме того, Трамп анонсировал "драматическое обновление" стандартов возобновляемого топлива. Он заявил, что будет добиваться действий Конгресса для разрешения на использование E15 - более дешевой бензиновой смеси, состоящей на 15% из этанола и ограниченной для использования летом.

