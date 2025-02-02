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Беспилотный бомбардировщик: украинская пресса сообщила о новом типе боевых дронов ВСУ

Беспилотный бомбардировщик: украинская пресса сообщила о новом типе боевых дронов ВСУ

Украинская армия модернизировала БПЛА таким образом, что они могут нести 250-килограммовые авиационные бомбы. Информацию об этом опубликовал новостной портал “РБК-Украина”.

Сообщается, что при помощи этого оружия ВСУ атаковали российскую нефтеперекачивающую станцию возле Новозыбкова в Брянской области. На данный объект украинские дроны якобы сбросили авиабомбы ФАБ-250 М-54.

Об ударе по данному объекту и пожаре на нем 30 января сообщали российские телеграм-каналы “Мэш” и “Астра”.

О том, что ВСУ использует дроны, предназначенные для сброса бомб, стало известно еще в апреле прошлого года. Тогда в соцсетях появилась информация об упавшем на территории россии безэкипажном легкомоторном самолете Sky Ranger в версии Swift с прикрепленным к его днищу боеприпасом. Правда, тогда это была более легкая авиабомба ФАБ-100, которая весит 1 центнер.

О новом типе БПЛА в настоящее время нет официальных сведений. Аналитики предполагают, что речь идет не о дронах-камикадзе, а о многоразовых беспилотниках. После сброса бомбы они возвращаются на базу и могут быть использованы для новых задач. Косвенным подтверждением этому служат отметки о поражении четырех целей, найденных на дроне, упавшем в апреле.

За точность бомбометания, по всей видимости, отвечает специальная оптическая прицельная установка.

Если данная информация верна и если на Украине сумеют поставить на поток производство и применение подобных БПЛА, это может быть своеобразным ответом на использование планирующих бомб российскими ВВС.

Авиация ни одной из сторон данного конфликта не сумела достичь господства в небе. Однако российская сторона вырвалась вперед в воздушной дуэли за счет массового применения авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Благодаря использованию этих боеприпасов российские самолеты получили возможность сбрасывать бомбы на расстоянии 70 и даже 90 километров от линии фронта, не сближаясь с системами ПВО противника.

Если украинские войска сумеют массово использовать легкие малозаметные для ПВО беспилотники, несущие бомбы, то ВСУ потенциально получит возможность наносить авиаудары по объектам, расположенным в российском тылу.

В авиабомбе ФАБ-250 находится около 100 килограммов взрывчатого вещества. Это примерно в два раза больше, чем грузоподъемность украинского дрона-камикадзе “Лютый”.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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