Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:43
Просмотров: 86

Безпечний Великдень: правила, що рятують життя

Наближаються Великодні свята — час світла, надії та духовної єдності. Аби вони пройшли спокійно, рятувальники Харківщини нагадують прості, але життєво важливі правила безпеки.

1. Не ігноруйте сигнали небезпеки! Заздалегідь дізнайтеся у священнослужителів, де розташоване найближче укриття поруч із храмом. У разі тривоги — негайно прямуйте до безпечного місця.

2. Тримайте запалені свічки подалі від одягу, волосся та легкозаймистих речей. Не залишайте лампадки вдома без нагляду — маленьке джерело вогню може стати причиною великої трагедії.

3. Пам’ятайте про часові обмеження, що діють у Харківській області. Будьте уважними: помітили підозрілий предмет? Не підходьте, не чіпайте — негайно телефонуйте за номером 101.

Ми працюємо, щоб ви були в безпеці. Нехай свято принесе мир у наші домівки!

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ведмежий вайб (ВІДЕО)
Сегодня 11:08    70
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян
Сегодня 10:55    58
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону (ВІДЕО)
Сегодня 10:34    72
Після угоди США та Ірану Україна наголошує: такий самий тиск потрібен, щоб зупинити рф
Сегодня 10:26    69
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн
Сегодня 10:16    80
“Вечно пьяные, не работают”, — моральний розпад російської армії посилюється
Сегодня 09:54    82
СБУ затримала агента фсб, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
Сегодня 09:15    77
Центр фіксує активізацію російської дезінформаційної кампанії про так званий український тероризм
Сегодня 09:05    82
Корупція в закупівлях продуктів під час війни: скеровано до суду
Сегодня 08:42    99
Окупанти намагалися сховатися – «Шквал» знайшов і знищив (ВІДЕО)
Сегодня 08:35    84
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 