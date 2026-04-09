Безпечний Великдень: правила, що рятують життя

Наближаються Великодні свята — час світла, надії та духовної єдності. Аби вони пройшли спокійно, рятувальники Харківщини нагадують прості, але життєво важливі правила безпеки.

1. Не ігноруйте сигнали небезпеки! Заздалегідь дізнайтеся у священнослужителів, де розташоване найближче укриття поруч із храмом. У разі тривоги — негайно прямуйте до безпечного місця.

2. Тримайте запалені свічки подалі від одягу, волосся та легкозаймистих речей. Не залишайте лампадки вдома без нагляду — маленьке джерело вогню може стати причиною великої трагедії.

3. Пам’ятайте про часові обмеження, що діють у Харківській області. Будьте уважними: помітили підозрілий предмет? Не підходьте, не чіпайте — негайно телефонуйте за номером 101.

Ми працюємо, щоб ви були в безпеці. Нехай свято принесе мир у наші домівки!

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

