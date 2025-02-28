"Білий дім такої сцени ще не бачив". Зеленський посварився з Трампом і Венсом

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського словами: "Ви так гарно вдягнені!", коли той вийшов з машини біля Білого дому.

Потім Трамп звернувся до преси, заявляючи: "А він нарядний!"

Володимир Зеленський обрав для візиту до Білого дому темний реглан з тризубом.

Питання журналіста: Чи буде чи зустріч між Путіним і Зеленським?

Трамп: Вони не подобаються один одному.

Зеленський, звертаючись до Трампа сказав: "Ви сказали, що вже досить війни. Я думаю, що дуже важливо сказати ці слова Путіну на самому початку... І я сподіваюся, що разом ми зможемо його зупинити".

При цьому він додав, що важливо врятувати Україну, "наші цінності, нашу свободу, нашу демократію".

Після цього Зеленський підкреслив, що не має бути "жодних компромісів" із президентом Росії Володимиром Путіним під час переговорів про мирну угоду.

Зеленський показав Трампу фотографії воєнних злочинів і сказав: "Я думаю, що президент Трамп на нашому боці".

Трамп відповів на запитання BBC щодо американської зброї

Кореспондентка BBC Україна Мирослава Пеца запитала президента США Дональда Трампа: "Ви направите ще зброю в Україну, якщо не буде перемир’я?"

"Так, ми надішлемо ще зброю. Сподіваюся, мені не доведеться відправляти дуже багато, тому що ми розраховуємо швидко завершити все", - відповів Трамп.

"Ми розраховуємо не відправляти багато зброї, ми розраховуємо швидко завершити війну, щоб ми могли зайнятися іншими справами. Але ми дуже цінуємо угоди, тому що нам потрібно те, що є у вас, і до нашої країни тепер ставляться справедливо", — продовжив президент США, маючи на увазі угоду про корисні копалини.

"Байден так не робив, але в будь-якому випадку, що б він не робив, цього все одно не мало статися, війна ніколи не мала початися. Але загалом, відповідаючи на ваше запитання — так, але ми розраховуємо, що багато відправляти не доведеться, тому що я сподіваюся на те, що все швидко завершиться", — завершив свою відповідь Трамп.

Зеленський, Трамп і Венс посперечались прямо перед ЗМІ в Овальному кабінеті

"У вас немає козирів, ви маєте бути вдячними".

Володимир Зеленський посперечався з віцепрезидентом США Джей Д. Венсом під час зустрічі у Білому домі, а також згодом із самим Трампом.

Венс сказав, що чотири роки був президент США, який "говорив за Путіна", маючи на увазі постійну підтримку Джо Байденом України зброєю і грошима. "Може, дипломатія має заговорити?... цю дипломатію зараз робить президент Трамп", - спитав Венс.

У відповідь на це Зеленський почав пояснювати, що війна почалася у 2014 році, що Путін захоплював територію України за різних президентів США – Обами, Трампа, Байдена, знову Трампа.

"Від 2014 року його ніхто не зупиняв. Він окуповував і вбивав людей. Ми мали з Путіним багато розмов. Ми підписували угоду. Він все зламав. Яка тут дипломатія може бути?" - сказав Зеленський.

Венс почав говорити про те, що Україні не вистачає людей на фронті, що з цим є велика проблема.

Зеленський перебив його і сказав, що Венс не бував ще в Україні і не знає, які проблеми там є. "Приїздіть, подивіться", - сказав йому Зеленський.

"Я знаю, що діється з українським народом, пане президент. Ви не погоджуєтесь з тим, що маєте проблеми з людьми, що не можете набрати людей до війська?" - запитав Джей Д. Венс Зеленського.

Президент України далі заявив, що океан відгороджує США від проблем війни.

У дискусію у якийсь момент втрутився сам Трамп. "Ви не маєте права говорити нам те, що нам відчувати. Ми намагаємось розв’язати вашу проблему", - сказав Трамп.

Зеленський говорив одночасно з ним, перебивав, висловлюючи незгоду зі сказаним.

"Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США. Ви маєте бути вдячні. Вичерпується жива сила. Ви не можете сказати: "Я не хочу припиняти вогонь. Я хочу те, я хочу се", — сказав врешті Трамп Зеленському.

Все це проходило на підвищених тонах прямо перед журналістами.

Атмосфера в кінці цього спілкування із пресою була геть далеко від дружньої. Фактично все завершилося скандалом.

"Білий дім такого ще не бачив" - суперечка Зеленського з Трампом і Венсом

Американські журналісти, які постійно працюють у Білому домі і були присутні під час жорсткої суперечки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Д. Венсом, кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного.

"Це сцена, яку просто не можна було уявити у Білому домі", - говорили мені представники американських ЗМІ.

Здавалося під час цієї розмови у всіх присутніх щелепи попадали на землю.

У залі для брифінгу, куди транслювалася розмова з Овального кабінету, журналісти обліпили екран і з шоком дивилися трансляцію.

Дехто зі ЗМІ каже, що можливо зараз і не буде пресконференції з президентами, чи навіть підписання, але журналістів все одно запрошують до кімнати, де мала б за планом відбутися церемонія підписання угоди.

Попри всі ці побоювання і шок від сварки у прямому ефірі на весь світ, не можна сказати, що угоди не буде. Однак, точно можна сказати, що цей візит Зеленського запам’ятається. Білий дім такого ще не бачив. А спочатку у Трампа був такий гарний настрій. Він навіть трохи похвалив одяг Зеленського.

Сьогодні преса змогла побачити на власні очі те, як ймовірно проходять переговори США та України – складно, емоційно, напружено.

Це складний процес для двох сторін.

Чемпіонський пояс українського боксера Олександра Усика, який Зеленський привіз цього дня для Трампа, можливо вже не врятує ситуацію. Але надія на підписання угоди, все ще є.

Джерело: bbc.com

Трамп: У нас сьогодні була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена США, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах.

Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він проявив неповагу до США в Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру

Зеленський достроково залишає Білий дім.

Все було готове до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, – Sky News (https://news.sky.com/story/trump-zelenskyy-ukraine-war-putin-russia-minerals-deal-live-sky-news-latest-12541713?postid=9189987#liveblog-body)

"Ще ніколи президент США так не повчав лідера країни-союзника, не кажучи про лідера країни, що воює. Я висвітлював роботу Білого дому з 1996 року. За весь цей час в Овальному кабінеті такого не відбувалося в присутності камер", — кореспондент New York Times

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