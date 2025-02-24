Блок Мерца переміг на виборах до Бундестагу: підрахували голоси на всіх дільницях

Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних союзів (ХДС/ХСС), лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набравши 28,5% голосів.

Джерело: сайт Федеральної виборчої комісії Німеччини

Деталі: За даними виборчої комісії, голоси підрахували у всіх 299 округах.

На другому місці – "Альтернатива для Німеччини", яка отримала 20,8%.

Третя позиція з результатом 16,4% голосів виборців – у Соціал-демократичної партії Німеччини канцлера Олафа Шольца.

За "Зелених" і "Лівих" проголосували 11,6% і 8,8% виборців відповідно.

Інші партії не подолали 5% бар’єру і не потрапили до Бундестагу.

Що передувало: Результати екзитполів на дострокових парламентських виборах в Німеччині свідчили про те, що правоцентристські християнські демократи (ХДС/ХСС) отримали найбільшу кількість місць – 29%.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" майже подвоїла свій результат 2021 року, отримавши 19,5% – рекордний показник для себе на федеральному рівні.

На третьому місці опинилась Соціал-демократична партія Німеччини канцлера Олафа Шольца з результатом 16% – новий ічторичний мінімум для соціал-демократів.

Джерело: pravda.com.ua

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