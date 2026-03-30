Блокування в рф вдарили навіть по Z-пропаганді

Спроби російської влади «зачистити» інформаційний простір через блокування вдарили по найвідданішій кремлю категорії пропагандистів — провладних Z-каналах

● У медіа зʼявились дані, що на тлі блокувань у рф Z-канали втратили приблизно 41% переглядів. Крім того, аудиторія деяких прокремлівських медіа скоротилася більш ніж удвічі.

● Це лише демонструє абсурдність роботи інструментів цензури в рф. Спочатку блокування мали на меті витіснити інакодумство, а тепер система перестала відрізняти «своїх» від «чужих» і «косить» усіх без розбору. Схоже, що логіка тут другорядна, головне — максимальний контроль, вибудовуючи який влада рф не шкодує навіть власну пропагандистську екосистему.

❗️ Наразі у росії спостерігається тенденція до звуження інформаційного середовища загалом. Цей тренд підтверджують і тривалі відключення (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17549) мобільного інтернету та тестування так званих білих списків сайтів. Чим менше платформ, сервісів і каналів доступно користувачам, тим простіше контролювати потоки інформації.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17578

