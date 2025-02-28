Bloomberg: Рубио говорит, что США не могут позволить россии стать «младшим партнером» Китая

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-27/rubio-says-us-can-t-let-russia-become-china-s-junior-partner)

▪️Госсекретарь Марко Рубио изложил стратегию США по управлению тесными отношениями россии и Китая. Он заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи, не сея раскол между соседями, обладающими ядерным оружием.

▪️«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с китайцами», — сказал Рубио, имея в виду россию.

▪️Недавние объятия Дональда Трампа с россией рассматриваются некоторыми аналитиками как попытка разделить москву и Пекин, так называемый «Никсон наоборот». Историческая поездка президента Ричарда Никсона в Китай 53 года назад подорвала глобальное влияние россии, приблизила Пекин к Вашингтону и отдалила от кремля, что изменило международный баланс сил на десятилетия.

▪️Хотя правительство Си Цзиньпина похвалило россию за проведение переговоров с Вашингтоном о прекращении войны в Украине, неясно, что такая оттепель означает для Пекина. Китайский лидер и Владимир путин объявили о дружбе «без границ» за несколько дней до начала вторжения в феврале 2022 года и объединились в противостоянии с Америкой на мировой арене.

▪️Рубио предупредил, что более тесные связи между Китаем и россией создадут проблемы для США, если москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, сталкивая две ядерные державы с Вашингтоном.

▪️«Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет ли россия улучшить отношения с США или нет, они не смогут этого сделать, потому что стали полностью зависимы от китайцев, потому что мы их отрезали… Для нас лучший исход — это иметь отношения», — сказал Рубио.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20750

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