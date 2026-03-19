білорусь легалізує кріпацтво в умовах кадрового колапсу

білоруський бізнес б'є на сполох: понад 85% компаній уже не можуть закрити вакансії. прем'єр олександр турчин пояснює кризу демографією та старінням населення, але демонстративно оминає головну причину – масову втечу білорусів за кордон від режиму лукашенка.

Відповідь влади та бізнесу на кризу – показова. Замість усунення причин, що змушують людей емігрувати, рада з розвитку підприємництва пропонує комплекс заходів із прив'язки тих, хто ще не встиг виїхати: механізми захисту компаній від «переманювання» працівників, посилення системи примусового розподілу молодих спеціалістів та масове залучення студентів до трудової діяльності під виглядом «практичних навичок».

Ринок праці при цьому демонструє майже 154 тисячі відкритих вакансій станом на 13 березня – і ця цифра продовжує зростати.

Фактично мінськ рухається до законодавчого закріплення працівників за підприємствами – класична радянська практика, яку в цивілізованому світі називають примусовою працею. Для покоління, котре не встигло або не змогло виїхати, білоруська держава добросовісно вибудовує клітку і називає це реформою ринку праці.

Джерело: szru.gov.ua

