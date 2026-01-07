білоруська економіка у 2026 році: уповільнення без перспектив відновлення

Міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ і Світовий банк, у своїх прогнозах на 2026 рік описують білоруську економіку як систему, що входить у фазу затяжного уповільнення. Ключовими чинниками залишаються санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу та структурна залежність від економіки рф, яка сама демонструє ослаблення.

На 2026 рік економісти розглядають кілька сценаріїв, жоден з яких не передбачає повноцінного відновлення. Базовий, який вважається найбільш імовірним, ґрунтується на слабкому зростанні за умов скорочення попиту з боку рф – ключового торговельного партнера. Державні інвестиційні програми та внутрішній споживчий попит частково компенсуватимуть спад, однак інфляційний тиск збережеться через імпорт інфляції з рф і дефіцит робочої сили. Очікується приріст ВВП лише на 1,4–1,8%, інфляція на рівні 7–7,5% і поступове ослаблення білоруського рубля з 2,9 за долар США на початку року до 3,2–3,4 наприкінці. Реальні доходи населення формально зростатимуть, але цей приріст матиме інфляційний характер.

Негативний сценарій, який також розглядається як імовірний, пов’язаний із подальшим погіршенням економічної ситуації в рф, пролонгацією або посиленням санкцій ЄС проти рб та вичерпанням фіскальних і монетарних інструментів підтримки. У таких умовах навіть обмежене зростання стає сумнівним.

Позитивний варіант залишається радше теоретичним і залежить від зовнішньополітичних рішень, насамперед пом’якшення санкцій на експорт калійних добрив. За відсутності такого кроку з боку ЄС будь-який позитивний ефект буде фрагментарним і не матиме кумулятивного впливу.

Загальна оцінка міжнародних експертів є однозначною: у 2026 році білоруська економіка залишатиметься вразливою та структурно обмеженою. Критична залежність від динаміки рф, відсутність диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків і санкційний тиск не дозволяють розраховувати на стійке зростання навіть у середньостроковій перспективі.

