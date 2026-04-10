10.04.2026 19:58
Борги комунальних підприємств Харкова перевищили 30 млрд грн, – Шмигаль

Харківські комунальні підприємства накопичили понад 30 млрд грн боргів перед енергетичними компаніями. Зокрема, за електроенергію заборгованість становить 8 млрд грн, ще 23 млрд грн – за газ.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в Верховній Раді під час години запитань до Уряду 10 квітня.

За його словами, це найбільший обсяг заборгованості серед усіх міст України, а також найвища частка боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

Водночас рівень оплати комунальних послуг населенням Харкова та області сягає 98%.

Нагадаємо, раніше «Економічна правда» повідомляла про 44 млрд грн боргів – йшлося про показники по всій Харківській області, включно з боргами місцевих служб.

Після цього мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію, зазначивши, що через повномасштабну війну та близькість міста до лінії фронту Харків не має змоги виконувати всі фінансові зобов’язання в повному обсязі та у строки, які були можливими в мирний час.

