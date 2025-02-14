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БпЛА, ракети і бронетехніка: Україна отримає нові пакети військової допомоги від країн-учасниць «Рамштайну»

БпЛА, ракети і бронетехніка: Україна отримає нові пакети військової допомоги від країн-учасниць «Рамштайну»

За результатами 26-го засідання Контактної групи Силам оборони України:

• Велика Британія виділила 150 мільйонів фунтів стерлінгів на танки, артилерію, ракети «повітря-повітря» і нові контракти на ремонт техніки в Україні;

• Німеччина у найкоротші терміни передасть близько 100 ракет для ЗРК IRIS-T для посилення захисту української інфраструктури;

• Нідерланди передадуть 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених і танки Т-72 в рамках спільної програми з Чехією та США;

• Норвегія внесла 700 мільйонів крон в ініціативу із закупівлі БпЛА, приєдналася до «Коаліції дронів» та допоможе посилити захист критичної інфраструктури України;

• Латвія надає 42 бронетранспортери, продовжує співголовувати у «Коаліції дронів» та брати участь у навчанні українських військових.

Джерело: https://t.me/spravdi/44983

Новости портала «Весь Харьков»

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