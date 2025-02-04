Про це заявив ірландський журналіст Чей Боуз, який є рупором кремлівської пропаганди.

Насправді: президент України не зізнавався у розкраданні коштів. Він заявив, що Україна отримала від США допомогу на суму понад $75 млрд, а не на $200 млрд, як пишуть різні джерела.

- Ми отримали більше $75 млрд доларів. Тобто $100 млрд з цих $177 млрд, або навіть з $200 млрд, як говорить дехто, ми ніколи не отримували, – сказав Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Тобто йдеться про те, що ці кошти взагалі не були перераховані Україні.

Та й ті $75 млрд не надійшли безпосередньо до України. Їх використали в США для створення нової зброї або для заміни тієї, що надсилається українським ЗСУ із запасів США.

Джерело: https://t.me/spravdi/44798

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