Британія прискорює розробку бойового лазера DragonFire, який можуть передати й Україні

Велика Британія активізувала роботи над бойовою лазерною системою DragonFire для есмінців Type 45. У 2024 році повідомлялося про можливу передачу прототипу Україні для бойових випробувань.

Велика Британія активізувала роботи над бойовою лазерною системою DragonFire, яку планують інтегрувати на есмінці Type 45 до кінця 2027 року. Якщо графік вдасться виконати, країна може першою в Європі розгорнути високопотужний бойовий лазер на кораблі, повідомляє Defense Express.

Над удосконаленням системи працюють компанії QinetiQ, MBDA та Leonardo. Одним із головних завдань розробників є зменшення габаритів комплексу, а також опрацювання його обслуговування протягом усього життєвого циклу.

За даними видання, DragonFire має потужність 55 кВт і формує лазерний промінь із 37 окремих каналів по 1,5 кВт. Основним конкурентом британської розробки є німецький корабельний лазер Rheinmetall і MBDA Germany для фрегатів класу Sachsen, однак його розгортання очікується не раніше 2029 року.

У Defense Express також нагадали, що у 2024 році повідомлялося про можливу передачу прототипу DragonFire Україні для бойових випробувань. Водночас офіційного підтвердження постачання або використання цієї системи наразі немає.

Джерело: unn.ua

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