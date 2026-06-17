Британська компанія Urenco надасть уран Україні

Британська компанія Urenco надасть збагачений уран українському виробнику атомної енергії — «Енергоатому» на суму 210 мільйонів фунтів стерлінгів — заява Канцелярії глави британського уряду Кіра Стармера.

Велика Британія забезпечуватиме українські атомні електростанції протягом наступних двох років.

Угоду погодили прем’єр-міністр і президент Зеленський під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт минулого тижня.

Ця угода є критично важливою для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни.

Фінансування, забезпечене UKEF, розвиває попередню дворічну угоду щодо постачання ядерного палива Україні.

Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість України та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, безпосередньо підтримуючи безпекові інтереси Великої Британії та євроатлантичної спільноти.

Джерело: t.me/znua_live

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