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Британская разведка: российское государство все больше напоминает геронтократию

Британская разведка: российское государство все больше напоминает геронтократию

Большинство высшего руководства рф, включая путина (72), находятся в возрасте, близком к средней продолжительности жизни мужчин в россии в 2023 году (примерно 68 лет) и превышающем ее, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

путин стремился сохранить близких личных союзников на руководящих должностях, чтобы лучше гарантировать воспринимаемую стабильность режима, а также свою собственную выживаемость. Это также существенно подрывает эффективность и действенность решений руководства, которые принимаются не самыми способными, а теми, кто имеет самое давнее согласие и приверженность, а также извлекает наибольшую выгоду из авторитаризма путина - говорится в обзоре.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54877

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