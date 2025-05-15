Британские военные придумали способ обнаружения подлодок армии страны-агрессора россии

На них хотят «охотиться» с помощью системы из нескольких сотен беспилотных аппаратов, оборудованных звуковыми сенсорами — The Times

У британских военных есть магнитные ленты, на которые в течение многих десятилетий записывались акустические сигнатуры советских и российских кораблей и подводных лодок.

Долгое время эти данные не имели практической пользы, поскольку были крайне сложны в использовании. Развитие технологий позволило дать этим записям "вторую жизнь".

Министерство обороны Великобритании намерено интегрировать акустические сигнатуры российских кораблей в систему под названием Lura. Это разработка европейской компании Helsing, оснащенной искусственным интеллектом.

Британские военные хотят оборудовать системой Lura несколько сот морских беспилотников. Аппараты смогут патрулировать море и обнаруживать российские подлодки благодаря шумам, которые они издают.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/54664

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