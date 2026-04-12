Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 93

Бюджетна криза змушує кремль згортати підтримку власного АПК

Бюджетна криза змушує кремль згортати підтримку власного АПК

На тлі зростання бюджетного дефіциту росія береться за скорочення державної підтримки агропромислового комплексу – одного з небагатьох секторів, який влада досі позиціонувала як стратегічний пріоритет. Міністерство сільського господарства підготувало проєкт постанови, що переписує логіку субсидування галузі в бік жорсткої економії.

Документ передбачає скорочення або повне скасування субсидій на агротехнологічні роботи, згортання фінансування заходів з охорони ґрунтів та екологічної безпеки виробництва, а також припинення підтримки проєктів глибокої переробки зерна й молока. Окремою умовою отримання субсидій у тваринництві, садівництві та молочному виробництві стає обов'язкове агрострахування – вимога, що де-факто відсіює значну частину дрібних виробників, нездатних нести додаткові витрати.

Показовою є доля програми «розвиток галузей і технічна модернізація АПК»: у 2027 році її фінансування скорочується на 28% – з 438 до 316 млн дол. США. Близько 25 млн дол. США з вивільнених коштів планують перенаправити на селекцію та насінництво – крок, який галузеві асоціації подають як відповідь на критичну залежність від іноземного насіння цукрового буряку, соняшника та кукурудзи, що сягає 70–90%.

Утім навіть ця «компенсація» має виразний перерозподільчий характер: за оцінками експертів, основними бенефіціарами перенаправлених коштів стануть великі науково-дослідні центри та агрохолдинги з власною лабораторною базою. Для малих і середніх господарств це означає подальше звуження доступу до державної підтримки на тлі й без того зростаючого фінансового тиску.

У ширшому контексті скорочення видатків на АПК відбиває системну фіскальну кризу, в якій опинилася росія: обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів і роздутий воєнний бюджет залишають дедалі менше простору для підтримки цивільних секторів. Наслідки цього вибору – зниження інвестиційної активності в агросекторі, скорочення обсягів виробництва та поглиблення розриву між великими гравцями й рештою ринку – проявлятимуться вже в короткостроковій перспективі.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 