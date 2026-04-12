Бюджетна криза змушує кремль згортати підтримку власного АПК

На тлі зростання бюджетного дефіциту росія береться за скорочення державної підтримки агропромислового комплексу – одного з небагатьох секторів, який влада досі позиціонувала як стратегічний пріоритет. Міністерство сільського господарства підготувало проєкт постанови, що переписує логіку субсидування галузі в бік жорсткої економії.

Документ передбачає скорочення або повне скасування субсидій на агротехнологічні роботи, згортання фінансування заходів з охорони ґрунтів та екологічної безпеки виробництва, а також припинення підтримки проєктів глибокої переробки зерна й молока. Окремою умовою отримання субсидій у тваринництві, садівництві та молочному виробництві стає обов'язкове агрострахування – вимога, що де-факто відсіює значну частину дрібних виробників, нездатних нести додаткові витрати.

Показовою є доля програми «розвиток галузей і технічна модернізація АПК»: у 2027 році її фінансування скорочується на 28% – з 438 до 316 млн дол. США. Близько 25 млн дол. США з вивільнених коштів планують перенаправити на селекцію та насінництво – крок, який галузеві асоціації подають як відповідь на критичну залежність від іноземного насіння цукрового буряку, соняшника та кукурудзи, що сягає 70–90%.

Утім навіть ця «компенсація» має виразний перерозподільчий характер: за оцінками експертів, основними бенефіціарами перенаправлених коштів стануть великі науково-дослідні центри та агрохолдинги з власною лабораторною базою. Для малих і середніх господарств це означає подальше звуження доступу до державної підтримки на тлі й без того зростаючого фінансового тиску.

У ширшому контексті скорочення видатків на АПК відбиває системну фіскальну кризу, в якій опинилася росія: обмежений доступ до зовнішніх фінансових ресурсів і роздутий воєнний бюджет залишають дедалі менше простору для підтримки цивільних секторів. Наслідки цього вибору – зниження інвестиційної активності в агросекторі, скорочення обсягів виробництва та поглиблення розриву між великими гравцями й рештою ринку – проявлятимуться вже в короткостроковій перспективі.

Джерело: szru.gov.ua

