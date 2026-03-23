Бюджетний гіперзвук. США замовили масову ракету ALRRM для винищувачів F-35

Березень 2026 року став точкою відліку для нового етапу в американському ракетобудуванні. Пентагон зробив ставку на компанію GuideTech (дочірню структуру Palladyne AI), доручивши їм розробку ALRRM. За цією абревіатурою ховається спроба вирішити головну проблему гіперзвуку — його захмарну вартість, пише Іnteresting Еngineering.

Мета амбітна: створити ракету, яка летить у чотири рази швидше за звук (близько 5000 км/год) на відстань понад 650 км, але при цьому коштує осудних грошей. Досі гіперзвукові проєкти нагадували «золоті іграшки»: через тертя об повітря обшивка розжарюється до 1000 °C, що вимагає космічних витрат на матеріали. ALRRM має розірвати це коло.

Технологічне ядро новинки — твердопаливний прямоточний повітряно-реактивний двигун (SFRJ). Головна фішка в тому, що ракеті не потрібно тягнути за собою бак з окислювачем. Вона «дихає» атмосферою, забираючи кисень прямо під час польоту. Це дає дві величезні переваги: ракета стає значно легшою за класичні аналоги і при тих же габаритах вона летить значно далі, ніж звичайна твердопаливна ракета.

Бен Вольф, гендиректор Palladyne AI, наголошує на компактності: бойова частина вагою 68 кг ідеально вписується у внутрішні відсіки винищувачів п’ятого покоління, як-от F-35.

«Це нова ліга. Якщо ви підвішуєте ракету зовні стелс-літака, він миттєво з’являється на радарах ворога. ALRRM дозволяє F-35 залишатися тінню до моменту пуску», — пояснює Вольф.

Джерело: techno.nv.ua

