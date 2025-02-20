Будь-які мирні угоди без участі України є недійсними
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч російської та американської делегацій.
▶️ Україна не брала участі в російсько-американській зустрічі.
▶️ Візит президента Зеленського до Ер-Ріяду, запланований на 19 лютого, перенесли на 10 березня.
▶️ Зустрічі представників України з представниками рф не плануються, поки не буде напрацьований план завершення війни.
▶️ Київ не визнаватиме будь-яких угод щодо завершення війни, укладених без участі України.
▶️ Україна прагне завершення війни, проте мир має бути захищений реальними гарантіями безпеки з боку США і всієї Європи.
Джерело: https://t.me/spravdi/45091