Буданов розповів, коли може відбутися новий обмін полоненими

Новий етап обміну полоненими між Україною та росією може відбутися вже наприкінці наступного тижня

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

Буданов зауважив, що після повернення 182 українців 11 квітня вже готується черговий обмін.

"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури", - сказав керівник Офісу президента.

Він також зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.

"Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні", - відмітив Буданов.

Джерело: espreso.tv

