Бутусов мобілізувався до харківської бригади «Хартія»

Журналіст Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія», де проходить підготовку на посаді стрільця. Він заявив, що не змінює своїх принципів і хоче бути частиною бойової команди, а не працювати в пресслужбі.

Про це Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

За словами журналіста, кілька днів тому він мобілізувався до 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» на посаду стрільця. Наразі він проходить підготовку разом із побратимами.

Як розповів Бутусов, багато військових переконували його, що журналістика під час війни не менш важлива, ніж участь у боях, адже критика й аналіз ззовні допомагають змінювати армію та державу. Водночас журналіст зазначив, що для себе вирішив приєднатися до бойової бригади, зберігаючи при цьому свої принципи.

«Я здоровий, і крапка», – так журналіст прокоментував те, що не повідомив про свої проблеми зі здоров’ям під час проходження медкомісії. Він також наголосив, що не планує служити в пресслужбі.

Бутусов уже має бойовий досвід, брав участь у штурмових операціях та плануванні тактичних рішень. У бригаді «Хартія» служить багато його друзів, а її командування, за його словами, втілює сучасні підходи до управління, підготовки та організації бойових дій. Журналіст висловив упевненість, що саме якість управління, а не кількість, може стати вирішальним фактором у цій війні.

«Віра вимірюється вчинками», – підсумував він.

Агентство Телевидения Новости