Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 102

Бізнес на росії під тиском: банкрутства, борги та страйки

Бізнес на росії під тиском: банкрутства, борги та страйки

російський малий і середній бізнес увійшов у 2026 рік у стані глибокої кризи. За даними опитувань, 95% підприємців фіксують погіршення ситуації, три чверті повідомляють про значні ускладнення. Падіння виручки з початку року зафіксували 68,7% респондентів, а 5,5% вже припинили діяльність.

Найсильніше попит просів у б'юті-індустрії, стоматології, техобслуговуванні та ремонті авто. Рентабельність найбільше знизилася в авторемонті, охороні здоров'я та фармацевтиці, готельному бізнесі. Паралельно в цих же секторах зростає тіньова зайнятість. Ціни вже підняли 82,7% підприємців, понад половина яких підвищила розцінки до 20%. Експерти прогнозують, що найближчим часом закриється до третини суб'єктів малого та середнього бізнесу.

Заборгованість із заробітної плати лише в січні 2026 року сягнула 1,86 млрд рублів, причому 40,7% цієї суми утворилося саме в січні. Лідер за невиплатами – будівельна галузь: 42% випадків, далі йдуть переробка сировини (31,1%) та видобуток корисних копалин (11%).

Найгучніший випадок – крах найбільшого будівельного холдингу сибіру «новолекс», який заборгував працівникам близько 2,5 млрд рублів. «альфа-банк» вимагає стягнути з холдингу 1 млрд рублів, до арбітражних судів подано дев'ять заяв про банкрутство, а на частину важкої техніки вже накладено арешт. Чистий прибуток більшості структур холдингу впав на 70–90%, «торговий дім новолекс» завершив рік зі збитком у 148 млн рублів.

На шахтарській півночі ситуація також критична. Працівники «сэвэрпутьстроя» та «сэвэркомплэктстроя» у воркуті готуються до страйків – зарплату повністю востаннє виплатили ще в грудні 2025 року, лютневі виплати не надійшли взагалі. Один страйк уже відбувся. Співробітники муніципального «спеціалізованого дорожнього управління» через суд домоглися підвищення окладів із 8 до 30–57 тис. рублів, однак грошей не отримали – більшість із них просто звільнили.

Проблеми з виплатами охоплюють й інші регіони: водії автобусів у тиві, на камчатці та в омській області не отримують зарплату, дорожники в смоленську з минулого року безуспішно домагаються підвищення окладів та нормальних умов праці.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 